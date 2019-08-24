Юрген Клопп: У Обамеянга нет по-настоящему слабых сторон, кроме стиля одежды

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем третьего тура премьер-лиги с «Арсеналом» высказался о форварде Пьере-Эмерике Обамеянге, которого тренировал в «Боруссии» (Дортмунд).
«С тех пор прошло уже четыре года, – приводит Goal.com слова немца. – Все знаю все про всех, так что какие могут быть сюрпризы.
У Обамеянга нет по-настоящему слабых сторон, если не считать его стиль одежды. Когда мы играли с ним раньше, нам удавалось его сдерживать, но на 100 процентов это сделать невозможно из-за его скорости. Это просто сложно.
Мы знаем это и должны справиться. Мы делали это раньше и должны сделать снова».
Обамеянг выступает за «Арсенал» с января 2018 года. В 67 матчах за команду на его счету 43 гола и 12 результативных передач.
Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» пройдет 24 августа на стадионе «Энфилд». Начало – 19:30 (мск).
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