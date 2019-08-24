Экс-игрок «Вольфсбурга» побил рекорд скорости Бэйла

В одном эпизоде он разогнался до 38 километров в час.
Предыдущий рекорд был установлен форвардом «Реала» Гаретом Бэйлом, который ускорился до 36,9 км/ч в матче против «Барселоны».
Европейцам Бруну Энрике известен по выступлениям за «Вольфсбург».
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