Экс-игрок «Вольфсбурга» побил рекорд скорости Бэйла - Советский спорт
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24 августа 2019 16:03ФутболКоноплев Александр

Экс-игрок «Вольфсбурга» побил рекорд скорости Бэйла

Нападающий «Фламенго» Бруну Энрике установил рекорд скорости в матче Кубка Либертадорес против «Интера».

В одном эпизоде он разогнался до 38 километров в час.

Предыдущий рекорд был установлен форвардом «Реала» Гаретом Бэйлом, который ускорился до 36,9 км/ч в матче против «Барселоны».

Европейцам Бруну Энрике известен по выступлениям за «Вольфсбург».

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