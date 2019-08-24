Жевнов, Глеб, Калачев и Гуренко попадут на бутылки с питьевой водой Белорусская федерация футбола (АБФФ) сообщила о выпуске питьевой воды под маркой «Легенды национальной сборной».

Новости СМИ2 На этикетках будут изображены 11 известных белорусских футболистов и тренер Эдуард Малофеев. Как сообщает сайт АБФФ, в символическую сборную вошли: Валентин Белькевич, Юрий Жевнов, Александр Кульчий, Сергей Омельянчук, Максим Ромащенко, Сергей Гуренко, Виталий Кутузов, Тимофей Калачев, Александр Глеб, Сергей Корниленко, Сергей Штанюк. Лишь двое из них – Валентин Белькевич и Виталий Кутузов – никогда не выступали в российском чемпионате.