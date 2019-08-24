Макконахи стал совладельцем «Остина» У будущего клуба MLS «Остин» появился новый совладелец.

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Им стал популярнейший киноактер Мэттью Макконахи.

– Футбол, у которого нет границ, приходит в один из самых мультикультурных и креативных городов мира. Инвестиция в футбольный клуб – отличное вложение в культуру и будущего нашего города, – цитирует актера сайт «Остина».

Макконахи – уроженец Техаса. Он обладатель премии «Оскар» за роль в фильме «Далласский клуб покупателей».

«Остин» дебютирует в MLS в 2021 году.