Макконахи стал совладельцем «Остина»

Им стал популярнейший киноактер Мэттью Макконахи.

– Футбол, у которого нет границ, приходит в один из самых мультикультурных и креативных городов мира. Инвестиция в футбольный клуб – отличное вложение в культуру и будущего нашего города, – цитирует актера сайт «Остина».

Макконахи – уроженец Техаса. Он обладатель премии «Оскар» за роль в фильме «Далласский клуб покупателей».

«Остин» дебютирует в MLS в 2021 году.

Austin FC majority partner and CEO of Two Oak Ventures @APrecourt introduces new @MLS Austin FC’s local ownership partners: Eduardo Margain, Matthew McConaughey, Bryan Sheffield, and Marius Haas.

