«Уфа» – «Зенит». Хозяева открыли счет (видео) - Советский спорт
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24 августа 2019 18:11ФутболКоноплев Александр

«Уфа» – «Зенит». Хозяева открыли счет (видео)

«Уфа» – «Зенит» – 1:0.

В матче седьмого тура российской премьер-лиги «Уфа» – «Зенит» открыт счет.

На 79-й минуте отличился полузащитник хозяев Даниил Фомин.

Это третий мяч 22-летнего хавбека в сезоне.

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