«Уфа» – «Зенит». Хозяева открыли счет (видео) «Уфа» – «Зенит» – 1:0.

В матче седьмого тура российской премьер-лиги «Уфа» – «Зенит» открыт счет.

На 79-й минуте отличился полузащитник хозяев Даниил Фомин.

Это третий мяч 22-летнего хавбека в сезоне.