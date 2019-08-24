«Зенит» уступил «Уфе» на выезде Первое поражение петербуржцев в сезоне.

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В матче седьмого тура российской премьер-лиги «Уфа» дома обыграла «Зенит» – 1:0.

Единственный мяч на 79-й минуте провел Даниил Фомин, для которого этот мяч стал первым в сезоне.

«Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате-2019/20. Команда продолжает лидировать, но уже сегодня петербуржцев могут обогнать «Локомотив» и «Краснодар». В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет со «Спартаком».

«Уфа» одержала вторую победу кряду. Клуб поднялся на девятое место. В следующем туре команде Вадима Евсеева играть дома с «Оренбургом».

РПЛ

Седьмой тур

«Уфа» – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)

Гол: Фомин, 79.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе (Аликин, 85), Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов (Тилль, 66), Карп, Козлов (Бизяк, 27), Гиоргобиани.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников (Жирков, 83), Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Ерохин (Кузяев, 63), Ригони (Сутормин, 70), Барриос, Дзюба, Азмун.

Предупреждения: Фомин, 52; Карп, 53; Беленов, 76 – Оздоев, 35; Ерохин, 46; Иванович, 88; Ракицкий, 90+1.