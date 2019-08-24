«Манчестер Юнайтед» упустил ничью в матче с «Кристал Пэлас»

В матче третьего тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Кристал Пэлас» – 1:2.
Гости отличились первыми – на 32-й минуте отличился Джордж Айю. На 65-й минуте хозяева заработали пенальти, но Маркус Рэшфорд попал в штангу.
На 89-й минуте 21-летний хавбек манкунианцев Дэниэл Джеймс поразил ворота гостей, но через четыре минуты Патрик ван Анхолт установил окончательный счет – 1:2.
АПЛ
Третий тур
«Манчестер Юнайтед» (Траффорд) – «Кристал Пэлас» (Лондон) – 1:2 (0:1)
«Брайтон» (Брайтон-энд-Хов) – «Саутгемптон» – 0:2 (0:0)
«Уортфорд» – «Вест Хэм» (Лондон) – 1:3 (1:1)
«Шеффилд Юнайтед» – «Лестер» – 1:2 (0:1)
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