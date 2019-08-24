Гол Зе Луиша помог «Порту» обыграть «Бенфику»

В матче третьего тура чемпионата Португалии «Бенфика» на своем поле уступила «Порту» – 0:2.
Первый гол «драконов» на 22-й минуте забил экс-полузащитник «Спартака» Зе Луиш.
Напомним, что «Порту» уступил «Краснодару» по сумме двух матчей в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
«Зенит», подвинься! В нашем чемпионате теперь трио лидеров «Краснодар» и «Локомотив», сыграв вничью, дружно догнали в турнирной таблице РПЛ «Зенит», оступившийся в Уфе.
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