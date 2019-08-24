Гол Зе Луиша помог «Порту» обыграть «Бенфику» Португальское «класико» завершилось победой «Порту».

В матче третьего тура чемпионата Португалии «Бенфика» на своем поле уступила «Порту» – 0:2.

Первый гол «драконов» на 22-й минуте забил экс-полузащитник «Спартака» Зе Луиш.

Напомним, что «Порту» уступил «Краснодару» по сумме двух матчей в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.