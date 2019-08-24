Хердур Магнуссон: В 16 лет я не побоялся отправиться в «Ювентус» - Советский спорт
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24 августа 2019 23:45ФутболКоноплев Александр

Хердур Магнуссон: В 16 лет я не побоялся отправиться в «Ювентус»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон объяснил, почему в европейском футболе так много исландских легионеров.

Также он дал совет российским игрокам, которые хотели бы играть за границей.

– Из Исландии есть шанс уехать играть в другую страну только если у тебя есть талант, и ты трудолюбив. В 16 лет я отправился в «Ювентус», не побоялся этого, хотя мне говорили: «Ты еще слишком мал. Поиграй дома, набери количество матчей». Но я хотел прогрессировать в большом клубе, учиться футболу в его структуре. Считаю, что я принял верное решение.

Мне кажется, российские игроки могли бы выполнять больше разной дополнительной работы, чтобы развиваться. А клубам стоит чаще заигрывать их, давать шанс, и тогда они, по идее, должны будут стремиться уезжать в Европу, а клубы смогут на этом зарабатывать, – сказал Магнуссон в интервью сайту ЦСКА.

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