Хердур Магнуссон: В 16 лет я не побоялся отправиться в «Ювентус»

Также он дал совет российским игрокам, которые хотели бы играть за границей.
– Из Исландии есть шанс уехать играть в другую страну только если у тебя есть талант, и ты трудолюбив. В 16 лет я отправился в «Ювентус», не побоялся этого, хотя мне говорили: «Ты еще слишком мал. Поиграй дома, набери количество матчей». Но я хотел прогрессировать в большом клубе, учиться футболу в его структуре. Считаю, что я принял верное решение.
Мне кажется, российские игроки могли бы выполнять больше разной дополнительной работы, чтобы развиваться. А клубам стоит чаще заигрывать их, давать шанс, и тогда они, по идее, должны будут стремиться уезжать в Европу, а клубы смогут на этом зарабатывать, – сказал Магнуссон в интервью сайту ЦСКА.
ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за кокаин. Все, что нужно об этом знать Дисквалификация истечет 12 июня 2023 года. 23.08.2019 15:46 Хоккей Костяев Иван «Зенит», подвинься! В нашем чемпионате теперь трио лидеров «Краснодар» и «Локомотив», сыграв вничью, дружно догнали в турнирной таблице РПЛ «Зенит», оступившийся в Уфе.
24.08.2019 21:54 Футбол Мощенко Захар «Локомотив» провалил старт Кубка ЛЖД. Вчистую проиграл рижанам Пока у команды Крэйга Мактавиша есть проблемы. 22.08.2019 12:30 Хоккей Костяев Иван Кормье бился, но проиграл. Миочич нокаутировал его и отобрал пояс чемпиона UFC (видео) Видео лучших моментов турнира UFC 241. 18.08.2019 10:17 ММА Ващенко Сергей «Спартак» против Португалии, «Брага» против России. История противостояний Пока в историческом противостоянии «Спартака» и Португалии в еврокубках полный паритет. Как и в дуэли «Браги» с Россией. 22.08.2019 12:00 Футбол Безъязычный Алексей Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». 10.07.2019 08:00 Фигурное катание Кузина Наталья Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Картонный Сутормин и «тройка» Кононова. Что ждать от 7-го тура РПЛ Интриги 7-го тура РПЛ. 24.08.2019 09:20 Футбол Безъязычный Алексей Разрушитель легенд. Медведев второй раз подряд обыграл первую ракетку мира Даниил Медведев вышел в третий финал за три недели. Россиянин второй раз в сезоне одолел лидера рейтинга Новака Джоковича, приблизился к дебюту в топ-5 рейтинга, и сегодня сыграет за титул «Мастерса» в Цинциннати. Против бельгийца Давида Гоффена. 18.08.2019 07:52 Теннис Мысин Николай Яшкин дебютирует за «Динамо» в воскресенье «Динамо» выиграло первый матч турнира у «Витязя» 4:1. 22.08.2019 21:28 Хоккей Домрачев Владислав