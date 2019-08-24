«Валенсия» без Черышева проиграла «Сельте» Завершились два матча второго тура чемпионата Испании.

«Сельта» дома обыграла «Валенсию» – 1:0. Единственный мяч на 15-й минуте провел Габриэль Фернандес. Российский полузащитник валенсийцев Денис Черышев остался в запасе.

В другом матче «Хетафе» на своем поле сыграл вничью с «Атлетиком».