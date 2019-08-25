«СКА-Хабаровск» на своем поле разгромил «Армавир» - Советский спорт
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25 августа 2019 12:25Футбол

«СКА-Хабаровск» на своем поле разгромил «Армавир»

Футболисты «СКА-Хабаровск» разгромили «Армавир» в домашнем матче 10-го тура первенства ФНЛ со счетом 3:0.

В составе хабаровской команды дублем отметился Адлан Кацаев (49-я и 57-я минуты), еще один мяч на свой счет записал Владислав Камилов (79).

После этой игры «СКА-Хабаровск» набрал 15 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице первенства. «Армавир», имея в активе 12 очков, занимает десятое место.

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