«СКА-Хабаровск» на своем поле разгромил «Армавир» Футболисты «СКА-Хабаровск» разгромили «Армавир» в домашнем матче 10-го тура первенства ФНЛ со счетом 3:0.

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В составе хабаровской команды дублем отметился Адлан Кацаев (49-я и 57-я минуты), еще один мяч на свой счет записал Владислав Камилов (79).

После этой игры «СКА-Хабаровск» набрал 15 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице первенства. «Армавир», имея в активе 12 очков, занимает десятое место.