«СКА-Хабаровск» на своем поле разгромил «Армавир»

В составе хабаровской команды дублем отметился Адлан Кацаев (49-я и 57-я минуты), еще один мяч на свой счет записал Владислав Камилов (79).
После этой игры «СКА-Хабаровск» набрал 15 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице первенства. «Армавир», имея в активе 12 очков, занимает десятое место.
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