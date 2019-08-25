СМИ: Салах следующим летом может покинуть «Ливерпуль»

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на британскую прессу, у 27-летнего форварда сборной Египта есть предложения сразу от нескольких ведущих клубов Европы, главным претендентом из которых является мадридский «Реал».
Напомним, что Салах перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года из «Ромы» за 42 миллиона евро. С тех пор нападающий провел 109 матчей за «мерсисайдцев», записав на свой счет 74 забитых мяча и 30 голевых передач.
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Картонный Сутормин и «тройка» Кононова. Что ждать от 7-го тура РПЛ Интриги 7-го тура РПЛ. 24.08.2019 09:20 Футбол Безъязычный Алексей Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 7-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 22.08.2019 21:27 Футбол «Локо» повторил подвиг Баффало-2011. На глазах Путина В Сочи проходит Кубок мира среди молодежных команд. В стартовом матче турнира ярославский «Локо», уступая юниорской канадской сборной из провинции Альберта 0:2, сумел переломить ход игры и одержать победу 3:2. 25.08.2019 08:18 Хоккей Ишмеева Неля Вот это поворот. Ковалев нокаутировал небитого британца (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79 кг) Сергей Ковалев отправил в нокаут небитого ранее британца Энтони Ярда. 25.08.2019 01:44 Бокс Усачев Владислав Барбашеву нужно брать пример с Федорова. Колонка Виталия Славина НХЛ – лига чудес. Игрок, сокрушающий один антирекорд за другим, списанный за ненадобностью в клубе, легко находит новую команду. А лидер плей-офф-2019 по хитам, главный требушет чемпионского «Сент-Луиса» до сих пор без контракта. 21.08.2019 19:07 Хоккей Славин Виталий Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. 22.03.2019 22:30 Биатлон Никита Нестеров: Я читал о ситуации с Кузнецовым, но лучше об этом спросите у него Защитник ЦСКА Никита Нестеров после поражения от «Витязя» на турнире Кубок Мэра отметил хорошую игру вратаря Ильи Ежова. 24.08.2019 18:30 Хоккей Григорьевская Юлия Вера Звонарева: Не хотела бы жить в Нью-Йорке Перед вылетом в Нью-Йорк на Открытый чемпионат США гостем нашей редакции стала Вера Звонарева. 23.08.2019 09:40 Теннис Волохов Юрий, Мысин Николай Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев