СМИ: Салах следующим летом может покинуть «Ливерпуль» Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть английскую команду летом следующего года.

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на британскую прессу, у 27-летнего форварда сборной Египта есть предложения сразу от нескольких ведущих клубов Европы, главным претендентом из которых является мадридский «Реал».

Напомним, что Салах перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года из «Ромы» за 42 миллиона евро. С тех пор нападающий провел 109 матчей за «мерсисайдцев», записав на свой счет 74 забитых мяча и 30 голевых передач.