Скомина назначен главным арбитром на ответный матч Лиги чемпионов «Краснодар» - «Олимпиакос» - Советский спорт
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25 августа 2019 13:33Футбол

Скомина назначен главным арбитром на ответный матч Лиги чемпионов «Краснодар» - «Олимпиакос»

Судейская бригада во главе со словенским судьей Дамиром Скоминой была назначен на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом».

Как сообщает официальный УЕФА, помощниками словенца в этом матче будут его соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервным рефери назначен Раде Обренович.

За систему VARв этой встрече будут отвечать итальянцы Массимилиано Иррати и Марко Ди Белло.

Напомним, что в первой игре, которая состоялась 21 августа в Греции, крупную победу одержали футболисты «Олимпиакоса» - 4:0.

Ответный матч пройдет 27 августа в Краснодаре и начнется в 22:00 по московскому времени.

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