Агент Дибалы: Никаких предстоящих поездок в Париж не планируется

- Никаких предстоящих поездок в Париж не планируется. Ему нужно просто наслаждаться моментом, поскольку мы не знаем, что может произойти в будущем, - рассказал Хорхе Антун в интервью Tuttosport.
Добавим, что за четыре года Дибала провел 182 встречи за «Ювентус» во всех турнирах, записав на свой счет 78 забитых мячей и 30 результативных передач.
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