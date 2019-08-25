Агент Дибалы: Никаких предстоящих поездок в Париж не планируется Хорхе Антун, агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, опроверг слухи о возможных переговорах с «ПСЖ».

- Никаких предстоящих поездок в Париж не планируется. Ему нужно просто наслаждаться моментом, поскольку мы не знаем, что может произойти в будущем, - рассказал Хорхе Антун в интервью Tuttosport.

Добавим, что за четыре года Дибала провел 182 встречи за «Ювентус» во всех турнирах, записав на свой счет 78 забитых мячей и 30 результативных передач.