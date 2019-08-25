«Милан» не продаст Доннарумму в «ПСЖ» «Милан» не заинтересован в продаже голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, сообщил спортивным директор клуба Звонимир Бобан.

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- Мы абсолютно не заинтересованы в этом переходе и намерены сохранить Джанлуиджи, - цитирует Бобана Gazzetta dello Sport.

Напомним, что руководство «Пари Сен-Жермен» считает, что вратарь «Милана» лучше всего подходит для создания конкуренции основному голкиперу команды Альфонсу Ареоле.

По информации L'Equipe, в переходе Доннаруммы был лично заинтересован спортивный директор действующих чемпионов Франции Леонардо.