ЦСКА дома крупно обыграл «Ахмат» ЦСКА в шаге от лидеров.

В матче седьмого тура российской премьер-лиги ЦСКА в Москве победил «Ахмат» – 3:0.

Мячи на счету Марио Фернандеса (43-я минута), Федора Чалова (66-я) и Николы Влашича (73-я).

ЦСКА с 13 очками поднялся на четвертое место. У «Краснодара», «Локомотива» и «Зенита» по 14 очков. В следующем туре армейцы на выезде сыграют с «Арсеналом».

«Ахмат» с семью очками занимает 12-е место. 31 августа грозненцы примут дома «Тамбов».

РПЛ

Седьмой тур

ЦСКА (Москва) – «Ахмат» (Грозный) – 3:0 (1:0)

Голы: Фернандес, 43 (1:0); Чалов, 66 (2:0); Влашич, 73 (3:0).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин (Шарлия, 17), Ахметов, Кучаев (Бистрович, 82), Обляков (Тикнизян, 89), Бийол, Влашич, Чалов.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Анхель, Нижич, Иванов, Бериша, Роши (Мбенг, 69), Швец, Исмаэл, Садулаев, Харин.

Предупреждения: Магнуссон, 34; Кучаев, 52; Шарлия, 63 – Иванов, 32; Харин, 41; Семенов, 62; Анхель, 62.