«Монако» с Головиным набрал первые очки в сезоне - Советский спорт
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25 августа 2019 18:32ФутболКоноплев Александр

«Монако» с Головиным набрал первые очки в сезоне

В матче третьего тура чемпионата Франции «Монако» дома сыграл вничью с «Нимом» – 2:2.

При этом хозяева вели со счетом 2:0, но пропустили два мяча после удаления Жемерсона на 55-й минуте.

Полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч.

«Монако» набрал первое очко в сезоне.

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