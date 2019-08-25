«Монако» с Головиным набрал первые очки в сезоне В матче третьего тура чемпионата Франции «Монако» дома сыграл вничью с «Нимом» – 2:2.

Загрузка... При этом хозяева вели со счетом 2:0, но пропустили два мяча после удаления Жемерсона на 55-й минуте. Полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. «Монако» набрал первое очко в сезоне.