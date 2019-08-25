«Химки» на везде обыграли «Шинник» Завершились три матча первенства ФНЛ.

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Все они закончились с одинаковым счетом 1:0.

«Химки» на выезде победили «Шинник» (отличился Камран Алиев на 47-й минуте), «Нижний Новгород» в гостях переиграл «Мордовию» (Игорь Портнягин, 70), а «Нефтехимик» дома оказался сильнее «Краснодара-2» (Денис Макаров, 51).