Адам Натхо: У Амира пока нет вариантов Экс-полузащитник ЦСКА, «Краснодара», «Локомотива» и БАТЭ Амир Натхо не имеет предложений от клубов.

Об этом сообщил отец и агент футболиста Адам Натхо.

– Почему Амир ушел из БАТЭ? Все произошло очень неожиданно для нас. У них в средней линии сейчас 14 человек. В БАТЭ сказали – надо потерпеть, ждать своего шанса. Ну а что терпеть – играть надо. Это не разрыв контракта. Сейчас решаем – или до конца года Амир уходит в аренду, или забираем документы. Какие варианты продолжения карьеры? Пока нет вариантов, все произошло неожиданно. Сейчас будем оперативно подыскивать, – приводит слова Натхо-старшего Sport24.