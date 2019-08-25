Дубль Гризманна помог «Барселоне» победить «Бетис» Это первые голы француза в новом клуба.

В матче второго тура испанской примеры «Барселона» одержала волевую победу над «Бетисом» – 5:2.

Гости открыли счет – на 15-й минуте отличился Набиль Фекир.

Хозяева ответили дублем Антуана Гризманна (41-я и 50-я минуты), а также голами Карлеса Переса (56), Жорди Альбы (60) и Алеиша Видаля (77).

Окончательный счет на 79-й минуте установил Лоренцо Гарсия.

Напомним, что в первом туре каталонцы уступили «Атлетику» (0:1).