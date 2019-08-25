Дубль Гризманна помог «Барселоне» победить «Бетис»

В матче второго тура испанской примеры «Барселона» одержала волевую победу над «Бетисом» – 5:2.
Гости открыли счет – на 15-й минуте отличился Набиль Фекир.
Хозяева ответили дублем Антуана Гризманна (41-я и 50-я минуты), а также голами Карлеса Переса (56), Жорди Альбы (60) и Алеиша Видаля (77).
Окончательный счет на 79-й минуте установил Лоренцо Гарсия.
Напомним, что в первом туре каталонцы уступили «Атлетику» (0:1).
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