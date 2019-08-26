Владимир Федотов: Довольны тем, что новички вообще появились Скофлек и Черных дебютировали за «Оренбург» в матче с «Арсеналом».

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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итоги матча седьмого тура премьер-лиги с «Арсеналом» (1:2) на стадионе «Арсенал» в Туле и оценил игру новичков команды.

«Чтобы добиваться результата, надо соблюдать два правила: забивать и не пропускать, – сказал Федотов на пресс-конференции. – Со вторым правилом у нас, к сожалению, выходит промашка. Мы допускаем ошибки.

На мой взгляд, игра смотрелась. Ни в одном компоненте мы хозяевам не уступили. При счете 1:2 у нас также были хорошие подходы, голевые моменты, но в отличие от «Арсенала» мы не смогли воплотить их во второй гол.

Игрой новичков довольны. Довольны тем, что они вообще появились. Федя Черных очень долго не имел игровой практики. Наверное, в каких-то эпизодах это сказалось, но некоторые моменты очень порадовали».

Напомним, в матче с «Арсеналом» в составе «Оренбурга» дебютировали полузащитники Жига Скофлек и Федор Черных.

У «Оренбурга» осталось два очка и последнее место в турнирной таблице.