Яка Бийол: Победа над «Ахматом» очень важна для ЦСКА ЦСКА крупно обыграл «Ахмат» в Москве.

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Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в матче седьмого тура премьер-лиги на «ВЭБ Арене».

«Это очень важная победа для нас, – приводят «Известия» слова 20-летнего словенца. – Отлично, что удалось обыграть «Ахмат» и взять три очка».

Отметим, что Бийол впервые в сезоне вышел в стартовом составе команды и отметился голевой передачей на защитника Марио Фернандеса, который открыл счет на 43-й минуте. Также у ЦСКА забили форвард Федор Чалов и хорват Никола Влашич.

ЦСКА набрал 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре 1 сентября армейцы сыграют в гостях с ЦСКА.