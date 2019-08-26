Яка Бийол: Победа над «Ахматом» очень важна для ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в матче седьмого тура премьер-лиги на «ВЭБ Арене».
«Это очень важная победа для нас, – приводят «Известия» слова 20-летнего словенца. – Отлично, что удалось обыграть «Ахмат» и взять три очка».
Отметим, что Бийол впервые в сезоне вышел в стартовом составе команды и отметился голевой передачей на защитника Марио Фернандеса, который открыл счет на 43-й минуте. Также у ЦСКА забили форвард Федор Чалов и хорват Никола Влашич.
ЦСКА набрал 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре 1 сентября армейцы сыграют в гостях с ЦСКА.
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