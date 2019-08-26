Форвард «Кристал Пэлас» может заменить Неймара в «ПСЖ» Об этом сообщает Mirror.

Руководство «ПСЖ» готовится к продаже нападающего сборной Бразилии Неймара, на которого претендуют «Барселона» и «Реал».

Согласно источнику, чемпион Франции хочет выручить с его трансфера 220 млн евро. В случае, если игрок покинет команду, клуб постарается приобрести форварда «Кристал Пэлас» Уилфрида Заа, заплатив за его переход 120 млн евро.

26-летний ивуариец выступает за основу англичан с 2013 года. Ранее он сообщил о переговорах с лондонским «Арсеналом», однако, клубы не смогли договориться о его переходе.

В минувшем сезоне АПЛ Заа отыграл 34 матча, забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.