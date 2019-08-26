Паулу Фонсека: Мы не справлялись с длинными передачами, и «Дженоа» навязал нам открытую игру «Рома» и «Дженоа» забили шесть голов в матче первого тура серии A.

Загрузка...

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал ничью с «Дженоа» (3:3) в матче первого тура серии A на «Стадио Олимпико».

«Когда команда пропускает, это вина не только защитников, – приводит Football Italia слова португальца. – В этом матче были важны отскоки и подборы, и в данном компоненте мы не сыграли правильно.

Мы сильно начали, но стали испытывать трудности после пропущенного гола. Мы не справлялись с их длинными передачами, и соперник навязал нам открытую игру.

Следующий матч с «Лацио»? Конечно, мы изучаем соперника, но я больше сосредоточен на том, как играет моя команда. Мы учтем определенные сильные стороны «Лацио», но будем играть так, чтобы не потерять своего стиля.

Я никогда не готовлюсь к игре с акцентом на оборону. Я хочу, чтобы команда всегда доминировала и владела инициативой».

Отметим, что голы у «Ромы» забили турок Дженгиз Ундер, босниец Эдин Джеко и серб Александар Коларов.

Во втором туре 1 сентября «Рома» сыграет в дерби с «Лацио».