Мбаппе пропустит месяц из-за разрыва подколенного сухожилия Об этом сообщает Le Parisien.

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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не поможет команде в ближайших матчах.

Согласно источнику, игрок сборной Франции получил разрыв подколенного сухожилия в матче 3-го тура лиги 1 против «Тулузы» (4:0), который он завершил досрочно, покинув поле на 66-й минуте.

Отмечается, что срок восстановления игрока может составить до четырех недель.

В текущем сезоне 20-летний Мабппе провел 4 матча, забил 2 гола и отдал один голевой пас.