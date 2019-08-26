Агент Мевли опроверг слухи об интересе «Сочи» Ранее сообщалось, что клуб готов заплатить за игрока 4 млн евро.

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Футбольный агент Евгений Новиков, представляющий интересы защитника «Зенита» Михи Мевли, не подтвердил информацию о возможном трансфере в «Сочи».

«Не знаю о предложении «Сочи». У Михи еще два года контракта. Он игрок «Зенита», – цитирует агента «Спорт день за днем».

Напомним, контракт 29-летнего Мевли в силе до 2021 года. В минувшем сезоне РПЛ он провел 6 матчей и помог команде выиграть чемпионат России.