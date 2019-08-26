Хавбек «Интера» Жоау Мариу ведет переговоры с «Локомотивом» и «Динамо»

Московские «Локомотив» и «Динамо» претендуют на полузащитника «Интера» Жоау Мариу.
Ранее сообщалось, что португалец был выставлен на трансфер по решению нового главного тренера «нерадзурри» Антонио Конте.
26-летний игрок, ставший чемпионом Европы в 2016 году, провел за «Интер» 69 матчей, забил 4 гола и отдал 15 голевых передач. При этом он успел поиграть за «Вест Хэм» на правах аренды (14 матчей, 2 гола и один голевой пас).
Контракт Мариу с итальянским клубом в силе до 2021 года, а трансферный ценник составляет 18 млн евро.
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