Сергей Матвеев: «Олимпиакос» постарается сыграть вторым номером. Что ж, будем стараться выиграть - Советский спорт
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26 августа 2019 16:19Футбол

Сергей Матвеев: «Олимпиакос» постарается сыграть вторым номером. Что ж, будем стараться выиграть

Первый поединок прошел в Греции и завершился поражением «быков» со счетом 0:4.

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями перед ответным матчем против «Олимпиакоса» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Олимпиакос» явно постарается сыграть вторым номером. И станет делать ставку на острые контратаки. Что ж, будем стараться выиграть и при такой игре.

Если мы поведем в первом тайме, это будет хороший залог на ожидание успеха. Вспомните, что, по сути, первая игра с «Олимпиакосом» сложилась за последние 12 минут», – цитирует специалиста «Матч ТВ».

Напомним, ответная игра «Краснодара» и «Олимпиакоса» состоится завтра, 27 августа и стартует в 22.00 мск.

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