Александр Медведев: Как мы и ожидали, чемпионат России будет очень интересным В прошлом сезоне питерский клуб досрочно выиграл золотые медали.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о конкуренции в российской премьер-лиге.

«Плотность в турнирной таблице – это отражение конкуренции, которая складывается на старте чемпионата. Это добавляет перца и привлекает внимание болельщиков.

Как мы ожидали и предсказывали, чемпионат будет очень интересным, непредсказуемым во многих матчах. Нас ждет очень интересная борьба», – цитирует функционера ТАСС.