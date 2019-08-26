Александр Медведев: Как мы и ожидали, чемпионат России будет очень интересным

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о конкуренции в российской премьер-лиге.
«Плотность в турнирной таблице – это отражение конкуренции, которая складывается на старте чемпионата. Это добавляет перца и привлекает внимание болельщиков.
Как мы ожидали и предсказывали, чемпионат будет очень интересным, непредсказуемым во многих матчах. Нас ждет очень интересная борьба», – цитирует функционера ТАСС.
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. 12.07.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле 13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов. 24.08.2019 08:42 Фигурное катание Тигай Лев Андрей Ивичук: Ковалев – проверка для Ярда, а Макабу – для Папина Известный тренер Андрей Ивичук рассказал «Советскому спорту» о подготовке своего подопечного Алексея Папина к предстоящему поединку с Илунгой Макабу, и объяснил, почему конголезцу проиграл Дмитрий Кудряшов. 23.08.2019 12:54 Бокс Усачев Владислав «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Кубок мэра. Крикунов дебютирует и побеждает «Динамо» во второй раз подряд завоевало Кубок мэра. Для главного тренера Владимира Крикунова премьера на московском турнире оказалась успешной. 25.08.2019 22:16 Хоккей Домрачев Владислав Кто стоит за делом Кузнецова? По пунктам разбираемся в скандале Сборная России лишилась на четыре года ведущего центрфорварда. Это факт. 25.08.2019 17:47 Хоккей Славин Виталий ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за кокаин. Все, что нужно об этом знать Дисквалификация истечет 12 июня 2023 года. 23.08.2019 15:46 Хоккей Костяев Иван ЦСКА разгромил «Ахмат», но потерял из-за травмы Набабкина А еще арбитр Казарцев не поставил 100-процентный пенальти за фол Шарлии на Роши. 25.08.2019 18:37 Футбол Зибрак Артем Чемпионат в никуда. Как российский бокс теряет позиции Специальное расследование «Советского спорта». 19.08.2019 21:30 Бокс