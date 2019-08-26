Александр Медведев: Как мы и ожидали, чемпионат России будет очень интересным - Советский спорт
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26 августа 2019 16:41Футбол

Александр Медведев: Как мы и ожидали, чемпионат России будет очень интересным

В прошлом сезоне питерский клуб досрочно выиграл золотые медали.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о конкуренции в российской премьер-лиге.

«Плотность в турнирной таблице – это отражение конкуренции, которая складывается на старте чемпионата. Это добавляет перца и привлекает внимание болельщиков.

Как мы ожидали и предсказывали, чемпионат будет очень интересным, непредсказуемым во многих матчах. Нас ждет очень интересная борьба», – цитирует функционера ТАСС.

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