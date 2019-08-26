Источник: «Локомотив» опередил «Динамо» в борьбе за Жоау Мариу Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

Этим летом состав московского «Локомотива» пополнит полузащитник «Интера» Жоау Мариу.

Согласно источнику, столичный клуб договорился с руководством «нерадзурри» о переходе игрока на правах аренды с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что на 26-летнего португальца также претендует московское «Динамо».

Мариу, ставший чемпионом Европы в 2016 году, провел за «Интер» 69 матчей, забил 4 гола и отдал 15 голевых передач. При этом он успел поиграть за «Вест Хэм» на правах аренды (14 матчей, 2 гола и один голевой пас).

Его с итальянским клубом в силе до 2021 года, а трансферный ценник составляет 18 млн евро.