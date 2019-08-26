«Спартак-2» уступил «Ротору»

Единственный мяч на 70-й минуте провел Анзор Саная.
Волгоградцы с 22 очками занимают третье место. «Спартак-2» с 15 очками опустился на седьмое место.
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