Сергей Семак – об игре «Зенита»: Это не спад, а сигнал для того, чтобы подумать В последнем матче чемпион страны проиграл «Уфе» (0:1).

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре своих подопечных в нынешнем сезоне.

«Это не спад, а сигнал для того, чтобы подумать над определенными вещами, потому что игра с «Уфой» действительно стала не первой, в которой мы не победили», – цитирует Семака телеканал «Матч ТВ».

1 сентября «Зенит» сыграет на выезде со «Спартаком». Встреча пройдет на «Открытие Арене» и стартует в 19.00 мск.