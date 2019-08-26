«Интер» разгромил родной клуб Конте Во встрече первого тура серии А «Интер» дома» обыграл «Лечче» – 4:0.

В составе победителей отличились Марцело Брозович (21-я минута), Стефано Сенси (24), Ромелу Лукаку (60) и Антонио Кандрева (84). Украинский полузащитник «Лечче» Евгений Шахов попал в заявку на матч, но на поле не вышел.

Это был первый официальный матч «Интера» под руководством Антонио Конте. Он – уроженец Лечче и воспитанник одноименного клуба.