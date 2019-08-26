Самый богатый англичанин купил «Ниццу». Он живет рядом Предприниматель отдал за клуб ≈ 0,3 % своего состояния.

Британский миллиардер Джим Рэтклифф приобрел «Ниццу». Самый богатый британец заплатил за клуб 100 миллионов евро.

– С разумными и взвешенными инвестициями мы хотим сделать «Ниццу» постоянным участником еврокубков, – сказал Рэтклифф в интервью L'Equipe.

Состояние бизнесмена оценивается в 32 миллиарда долларов. Сам он уже много лет проживает в Монако – до Ниццы всего 21 километр.