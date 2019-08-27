Звезды «Аякса» недовольны главным тренером клуба Игроки «Аякса» Хаким Зиеш и Душан Тадич критикуют главного тренера клуба Эрика тен Хага.

По данным известного голландского журналиста Йохана Дерксена, звездам не нравится пассивность и отсутствие глубоких тактический знаний у специалиста.

– Зиеш и Тадич считают, что тен Хаг много говорит, но мало делает. После ухода ассистента Альфреда Шрейдера, у тен Хага больше нет тактического плана на матчи. Если что-то пойдет не так, то главный тренер не сможет повлиять на игру. Тадич и Зиеш устали от этого. Они страшно недовольны, – сказал Дерксен в интервью ютуб-каналу Veronica Inside.