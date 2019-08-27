Кевин де Брюйне: Компани тренирует только два месяца. Чего вы ждали?

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поддержал своего бывшего партнера Венсана Компани, который с этого сезона стал играющим тренером «Андерлехта».
Столичный клуб неудачно стартовал в чемпионате Бельгии. В пяти турах «Андерлехт» дважды сыграл вничью (0:0), а еще три матча проиграл.
«Он тренирует всего два месяца, – приводит Goal.com слова 28-летнего бельгийца. – Чего вы ждали? Чтобы он пришел и стал побеждать в каждом матче? Такого не бывает в футболе.
Мне кажется, многие хотят, чтобы он провалился, потому что не всем нравится, что он тренирует и играет. Я очень хорошо знаю Винни, и ему все равно, что о нем думают.
Я общался с ним пару раз. Он получает удовольствие от работы. В тех матчах, что я смотрел, они играли здорово. Сейчас им не хватает нападающего. И вообще у него очень трудная работа».
Напомним, Компани провел 11 сезонов в «Манчестер Сити» и был капитаном команды.
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