Предраг Миятович: Неймар должен перейти в «Реал» Бразилец намерен покинуть «ПСЖ».

Бывший форвард «Реала» Предраг Миятович высказался о возможном переходе в клуб бразильца Неймара из «Пари Сен-Жермен».

«Мне бы хотелось видеть Неймара в «Реале», – приводит Goal.com слова серба. – Он один из моих любимых игроков.

Уверен, он принесет команде те качества, которых у нее нет. И это определенно поможет ей стать серьезным претендентов не только в конкуренции с «Барселоной» и «Атлетико» в примере, но и в борьбе за победу в Лиге чемпионов. Да, он должен приехать в Мадрид».

Напомним, «ПСЖ» продолжает переговоры о трансфере 27-летнего форварда, который пока не провел ни одного матча в нынешнем сезоне и рассчитывает покинуть Париж. Также на Неймара претендует «Барселона».