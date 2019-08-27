Предраг Миятович: Неймар должен перейти в «Реал»

Бывший форвард «Реала» Предраг Миятович высказался о возможном переходе в клуб бразильца Неймара из «Пари Сен-Жермен».
«Мне бы хотелось видеть Неймара в «Реале», – приводит Goal.com слова серба. – Он один из моих любимых игроков.
Уверен, он принесет команде те качества, которых у нее нет. И это определенно поможет ей стать серьезным претендентов не только в конкуренции с «Барселоной» и «Атлетико» в примере, но и в борьбе за победу в Лиге чемпионов. Да, он должен приехать в Мадрид».
Напомним, «ПСЖ» продолжает переговоры о трансфере 27-летнего форварда, который пока не провел ни одного матча в нынешнем сезоне и рассчитывает покинуть Париж. Также на Неймара претендует «Барселона».
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