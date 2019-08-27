Тиаго Силва: Устал от сообщений об уходе Неймара Трансферное окно закрывается 2 сентября.

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва высказался о возможном уходе форварда Неймара.

«Конечно, я хочу, чтобы он остался, – приводит RMC Sport слова 34-летнего бразильца. – Он незаменимый игрок в любой команде. Он был незаменим в «Барселоне» и стал таким же у нас.

Да, есть проблема между клубом и игроком, и ты не можешь вмешаться. Надеюсь, что он остается. Я говорил ему об этом. Но трудно постоянно говорить ему: останься, останься, останься.

Я точно не знаю, что там происходит, но очень жду закрытия трансферного окна, потому что уже устал от этих сообщений».

Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году за 222 миллиона евро из «Барселоны». Теперь бразилец может вернуться в Каталонию. Также на него претендует «Реал».

Трансферное окно закрывается 2 сентября.