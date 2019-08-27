Марцело Брозович: Игроки «Интера» делают то, о чем просит Конте

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович подвел итоги матча первого тура серии A с «Лечче» (4:0) на стадионе «Сан-Сиро».
«Возможно, в первые 10-15 минут у нас было слишком много брака при передачах, – приводит слова 26-летнего хорвата официальный сайт клуба. – Потом мы прибавили, и мне удалось забить. Гол всегда радует, но важно то, что мы выиграли, и у нас очень сплоченная команда. Мы это видим на поле: игроки делают то, о чем просит тренер. Мы бьемся и выкладываемся на 100 процентов».
Брозович открыл счет в матче на 21-й минуте, после чего у хозяев забивали полузащитники Стефано Сенси и Антонио Кандрева, а также бельгиец Ромелу Лукаку.
Напомним, матч с «Лечче» стал первым официальным для «Интера» под руководством нового главного тренера Антонио Конте.
Во втором туре 1 сентября «нерадзурри» сыграют в гостях с «Кальяри».
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