Антонио Конте: «Интер» не должен быть вспышкой, мы должны стать динамитом «Интер» разгромил «Лечче» в первом туре серии A.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Лечче» (4:0) в матче первого тура серии A на стадионе «Сан-Сиро».

«Мы начали игру с правильным уровнем интенсивности и придерживались того футбола, какой мне хотелось бы видеть, – приводит Football Italia слова Конте. – При этом мне совсем не понравилось то, как мы играли после счета 2:0, и я сказал ребятам об этом. Я хотел, чтобы мы сразу вернулись в игру, а не отвлекались и не думали, что все уже решено.

Да, мы показали хорошую игру. В нашем футболе присутствовала идея. Результат великолепен, потому что «Лечче» – хорошая команда, и в таких матчах есть всегда риск споткнуться. Но мы не хотели этого.

«Интер» не должен быть вспышкой, мы должны стать динамитом. Так что давайте зажжем его. Будем продолжать и работать еще усерднее».

Напомним, голы в ворота «Лечче» забили хорват Марцело Брозович, бельгиец Ромелу Лукаку, а также полузащитники Стефано Сенси и Антонио Кандрева.

Во втором туре 1 сентября «Интер» сыграет в гостях с «Кальяри».