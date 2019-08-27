Зидан по-прежнему надеется на трансфер Погба Об этом сообщает Marca.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не оставляет попыток заполучить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Согласно источнику, англичане не горят желанием расставаться со своим лидером, однако, готовы одобрить его переезд в Испанию за 200 млн евро.

Отмечается, что боссы «сливочных» не уверены в целесообразности этой сделки, поскольку следующим летом им представится возможность бесплатно подписать полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. Зидан, в свою очередь, настаивает на приглашении Погба.

Ранее французский футболист заявил, что готов покинуть «Олд Траффорд».

В минувшем сезоне АПЛ он провел 35 матчей, забил 13 голов и отдал 9 голевых передач.