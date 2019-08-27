Бывший форвард ЦСКА Думбия интересен миланскому «Интеру» Об этом сообщает 90 min.

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте хочет укрепить состав, пригласив еще одного игрока в линию атаки.

Согласно источнику, в число претендентов вошли нападающий «Суонси Сити» Вильфрид Бони, а также бывший форвард московского ЦСКА Сейду Думбия, который выступал за армейцев с 2010 по 2015 год.

Напомним, последним клубом игрока была испанская «Жирона». Ранее он выступал за итальянскую «Рому» и португальский «Спортинг».