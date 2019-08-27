Олег Иванов: Если бы я реализовал момент в матче с ЦСКА, все могло сложиться иначе Встреча в Москве.

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Полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал гостевое поражение от ЦСКА (0:3) в 7-м туре РПЛ.

«Допущенные ошибки повлияли на исход матча. У меня был неплохой момент, и если бы я его реализовал – тогда стало бы 1:1, а там могло все сложиться в итоге иначе. Но Марио Фернандес вынес мяч после моего удара практически с ленточки ворот», – цитирует игрока News.ru.

ЦСКА, набрав 13 очков, поднялся на четвертое место. У «Краснодара», «Локомотива» и «Зенита» по 14 очков. В следующем туре армейцы на выезде сыграют с «Арсеналом».

«Ахмат», у которого 7 баллов, занимает 12-е место. 31 августа грозненцы примут дома «Тамбов».