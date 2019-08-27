«Краснодар» – о матче с «Олимпиакосом»: Сыграем на пределе возможностей Первая встреча завершилась разгромом «быков».

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На прошлой неделе «Краснодар» проиграл в гостях «Олимпиакосу» (0:4) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Сегодня, 27 августа, российский клуб примет соперника на домашней арене. Встреча стартует в 22.00 мск.

Перед началом игры пресс-служба «быков» выступила с заявлением в Twitter.

«Давайте поддержим наших ребят! Сегодня они сыграют на пределе возможностей. Верим», – говорится в сообщении клуба.