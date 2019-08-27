«Зенит» опубликовал видеоролик, посвященный победе в Кубке СССР - Советский спорт
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27 августа 2019 14:50Футбол

«Зенит» опубликовал видеоролик, посвященный победе в Кубке СССР

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Футбольный клуб «Зенит» опубликовал историческую запись в соцести, посвященную победе питерского клуба в Кубке СССР.

Напомним, сине-бело-голубые завоевали трофей в 1944 году. Тогда команда с берегов Невы обыграла ЦДКА со счетом 3:1. Встреча прошла на домашней арене московского «Динамо», которую посетили 75 тысяч человек.

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