«Зенит» опубликовал видеоролик, посвященный победе в Кубке СССР Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Футбольный клуб «Зенит» опубликовал историческую запись в соцести, посвященную победе питерского клуба в Кубке СССР.

Напомним, сине-бело-голубые завоевали трофей в 1944 году. Тогда команда с берегов Невы обыграла ЦДКА со счетом 3:1. Встреча прошла на домашней арене московского «Динамо», которую посетили 75 тысяч человек.