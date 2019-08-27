«Молодежка» сыграет с Польшей в Екатеринбурге - Советский спорт
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27 августа 2019 14:53ФутболЛипкин Антон

«Молодежка» сыграет с Польшей в Екатеринбурге

Матч пройдет 11 октября.

Матч отборочного турнира чемпионата Европы (U21) Россия – Польша пройдет на «Екатеринбург Арене», сообщает официальный сайт РФС.

Напомним, квалификация на молодежный чемпионат Европы стартует в сентябре. В своем первом матче 6 сентября Россия примет Сербию на «Мордовия Арене» в Саранске, после чего 10 сентября сыграет с Болгарией в Софии.

В октябре Россия также проведет два матча – 11 октября дома с Польшей и 15 октября в Пярну с Эстонией. Также в группу 5 попала сборная Латвии.

Напрямую в финальный турнир молодежного Евро выйдут победители девяти групп и лучшая команда из числа финишировавших вторыми (без учета матчей против сборных, занявших шестые места в группах).

Восемь оставшихся вторых мест определят четырех участников турнира в стыковых играх, которые запланированы на 9-17 ноября 2020 года.

Финальный турнир пройдет 13-27 июня 2021 года в Венгрии и Словении.

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