«Локомотив» будет полностью платить зарплату Жоау Мариу Португалец прилетел в Москву для подписания контракта с вице-чемпионами России.

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«Локомотив» будет полностью платить зарплату новичку команды Жоау Мариу, который проведет в клубе нынешний сезон на правах аренды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Накануне стало известно о том, что 26-летний португалец прилетел в Москву. Во вторник «Локомотив» объявил о презентации новичка, которую могут посетить владельцы абонементов.

Права на центрального полузащитника принадлежат «Интеру», который в 2016 году купил его у «Спортинга» за 40 миллионов евро. За два с половиной сезона в составе «нерадзурри» Жоуа Мариу забил четыре гола и сделал 15 результативных передач в 69 матчах. Еще полгода он провел на правах аренды в «Вест Хэме».

Отметим, что в соглашение «Локомотива» и «Интера» включена опция выкупа трансфера игрока за 18 миллионов евро.