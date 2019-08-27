Игорь Шалимов: «Краснодару» надо выдвигаться на чужую половину поля и прессинговать Встреча состоится сегодня, 27 августа и стартует в 22.00 мск.

Загрузка...

Бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов дал комментарий перед ответным матчем «быков» с греческим «Олимпиакосом» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Отметим, что первая игра завершилась поражением российского клуба со счетом 0:4.

«Можно сказать, что «Краснодару» надо выдвигаться на чужую половину поля и прессинговать. Но это может не получиться. И не факт, что если начнешь агрессивно играть, то забьешь быстрый гол. Тем не менее необходимо действовать в ключе, чтобы были какие-либо шансы. Также надо минимизировать риск от контратак, если «Краснодар» большую часть времени будет проводить в атаке», – цитирует Шалимова Sport24.ru.