Экс-защитник «Динамо» Сейтаридис: В России мне запомнились авиаперелеты, было страшно Греческий футболист, ставший чемпионом Европы в 2004 году, выступал за столичный клуб с 2005 по 2006 год.

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Бывший защитник московского «Динамо» Юркас Сейтаридис поделился впечатлениями от жизни в России.

«В памяти отложились особенности характера русских. Поначалу меня это удивляло. Девушки очень вежливы – улыбаются, здороваются, смеются, а русские мужчины – очень серьезные. Почему так? Говорю: «Доброе утро», а на меня смотрят серьёзными глазами. Потом я понял, что это часть вашей ментальности. Сильные люди, но очень добрые. Выглядите холодно, но в душе – теплые и искренние. С вами нужно лишь немного сблизиться.

Еще мне запомнились авиаперелеты. Они были длинными, мне было страшно. Помню, с нами летали ребята с пистолетами – охранники. Это пугало, такого невозможно представить в Европе, потому что здесь запрещено проносить оружие на борт.

У вас это тоже запрещено? Думаю, это было связано с тем, что с нами летали очень влиятельные люди со своей охраной. Парни с пушками – люди президента или кого-то из КГБ», –