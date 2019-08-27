УЕФА назначил Иванова на матч Лиги Европы Об этом сообщает пресс-служба организации.

Российский арбитр Сергей Иванов рассудит азербайджанский «Карабах» и североирландский «Линфилд» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Напомним, встреча состоится 29 августа.

Отмечается, что помогать ему будут Роман Усачев и Валерий Данченко. Четвертый судья – Сергей Лапочкин.

Добавим, что в текущем сезоне Иванов обслуживал встречу между «Партизаном» и «Йени Малатьяспором» (3:1).