УЕФА назначил Иванова на матч Лиги Европы

Российский арбитр Сергей Иванов рассудит азербайджанский «Карабах» и североирландский «Линфилд» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Напомним, встреча состоится 29 августа.
Отмечается, что помогать ему будут Роман Усачев и Валерий Данченко. Четвертый судья – Сергей Лапочкин.
Добавим, что в текущем сезоне Иванов обслуживал встречу между «Партизаном» и «Йени Малатьяспором» (3:1).
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